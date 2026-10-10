Benen van Lieke werden gebroken, nu rent ze weer: 'Waggel nog wel'

Vijf kilometer hardlopen terwijl je eind vorig jaar beide benen brak. Lieke van Hooff (19) uit Luyksgestel gaat het doen. Haar benen moesten tijdens een operatie gebroken worden om zo haar heupproblemen op te lossen. Ze moest opnieuw leren lopen en wil al rennend laten zien dat ze op de goede weg is. “Ik loop als een pinguïn, maar het gaat steeds beter.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In een jaar tijd is er veel veranderd voor Lieke. Vorig jaar liep ze de halve marathon in Eindhoven, maar kort daarna moest ze onder het mes. In het ziekenhuis werden haar benen doorgezaagd, gedraaid, rechtgezet en met pinnen vastgezet. “Bij mij stonden de heup en bovenbenen niet in de goede stand, waardoor ik last van mijn heupen kreeg. Normaal wordt heupdysplasie op hele jonge leeftijd geconstateerd, maar bij mij kwamen ze er later achter.” Na haar operatie moest ze vijf dagen in het ziekenhuis blijven, waarna thuis haar revalidatie verder ging. “In het begin kon ik bijna niks, zelfs niet zelfstandig douchen of naar de wc gaan. Mijn ouders en mijn vriend hebben me overal mee geholpen”, zegt Lieke. “Pas na twee maanden kon ik met krukken lopen. Heel rustig heb ik het onder begeleiding van een fysiotherapeut opgebouwd.”

Lieke van Hooff in het ziekenhuis.

Voor haar herstel was het goed om te gaan zwemmen en fietsen. Dat vond ze leuk om te doen en zorgde ervoor dat de spieropbouw rondom haar heupen zich goed ontwikkelde. “Daardoor kon ik weer gaan hardlopen. Dat doe ik nog wel waggelend, ik ga op en neer met mijn lichaam. Het ziet er raar uit, maar het gaat gelukkig steeds beter.”

"Bijzonder om dit met hem te mogen doen."

Een eindtijd heeft ze niet in gedachten, het uitlopen van de 5 kilometer voelt voor haar als een overwinning. Haar vader Dennis loopt mee als grote steun. “Na mijn halve marathon vorig jaar heb ik hem gemotiveerd om ook te gaan lopen. We zitten nu samen in een loopgroep en gaan samen richting de finish. Bijzonder om dit samen met hem te mogen doen.” Ook schoonzus Lisa loopt mee en zij hoopt een persoonlijk record te rennen.

Marathon Eindhoven live bij Omroep Brabant

De ASML Marathon Eindhoven 2026 start op zaterdag 10 oktober met onder meer de Urban Walk en de Kids Run. Op zondag 11 oktober worden de kwart-, de halve- en de hele marathon gelopen. Deze sportieve zondag is van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur live te volgen via Brabant+, Omroep Brabant televisie, de website en de app. Zondagavond 11 oktober zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de Marathon van Eindhoven op Omroep Brabant tv, de uitzending wordt elk uur herhaald.

Na de vijf kilometer in Eindhoven ziet ze nog meer sportieve uitdagingen. Vanwege haar passie voor hardlopen, fietsen en zwemmen wil ze zich meer op triatlons gaan richten. “Ik heb al aan een hele korte meegedaan, maar ik wil dat gaan uitbreiden. Het is goed voor mijn lichaam en krijg er energie van.” Ze moet wel even geduld hebben, want komende maandag moet ze zich weer in het ziekenhuis melden. “Er zitten pinnen in mijn lichaam, van mijn heup tot aan mijn knie. Ze worden verwijderd. Het ziekenhuis belde dat er maandag plaats is, gelukkig kan ik eerst nog de vijf kilometer lopen.” In ons dossier lees je alle verhalen over de Marathon Eindhoven.