Groene Villa mag gebouwd worden in Sint-Michielsgestel

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van de Groene Villa in het centrum van Sint-Michielsgestel. Bezwaren over te weinig parkeerplaatsen zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het project definitief goedgekeurd en kunnen de werkzaamheden beginnen.

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De uitspraak van de Raad van State bevestigt dat het bouwplan voldoet aan de ruimtelijke en parkeertechnische regels. Eerder was een bezwaar ingediend over een vermeend tekort aan parkeerplaatsen bij de Groene Villa. Dat bezwaar is nu verworpen, waardoor niets de bouw nog in de weg staat.

De eerste voorbereidingen starten binnenkort. Het bouwterrein van De Raadskamer wordt verplaatst naar de andere kant van het Adrianusplein. Zo kan de locatie worden klaargemaakt voor de bouw van het nieuwe woongebouw.

Bijzondere groene gevel

De Groene Villa wordt een opvallend gebouw met zeven appartementen en een bijzondere groene gevel. De gevel krijgt bomen, struiken en andere planten, wat zorgt voor een duurzame en aantrekkelijke uitstraling. Het project biedt niet alleen nieuwe woningen, maar draagt ook bij aan een groenere leefomgeving in het centrum van Sint-Michielsgestel.

Met deze ontwikkeling wordt een nieuwe stap gezet in het verduurzamen van de gemeente. Het ontwerp is gemaakt door Van Boven Architecten en Stein.