Ontwerp fietstunnel en turborotonde Schijndel klaar

De gemeente Meierijstad heeft het voorlopige ontwerp vastgesteld voor een nieuwe fietstunnel en turborotonde bij De Steeg - Structuurweg in Schijndel. Hiermee worden de verkeersveiligheid verbeterd en het verkeer soepeler gemaakt.

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Het ontwerp is gebaseerd op opmerkingen en suggesties van omwonenden en belangstellenden, die tijdens een inloopbijeenkomst in februari zijn gegeven. Een van de aanpassingen is de verlenging van de 30 kilometer per uur-zone richting de rotonde. Hierdoor wordt de kruising Steeg-Eekelhof een gelijkwaardige kruising, wat de veiligheid voor fietsers, waaronder veel jongeren, vergroot.

Daarnaast is het fietspad aangepast om logischer te worden. Fietsers vanuit Eekelhof naar het centrum hoeven straks niet meer twee keer over te steken. Aan de noordkant van De Steeg komt een nieuw fietspad dat direct naar het centrum leidt. Ook het voetpad aan de zuidkant van De Steeg wordt verbeterd en krijgt een betere verbinding met de bushalte.

Fietstunnel en sociale veiligheid

De geplande fietstunnel heeft geen ontwerpwijzigingen ondergaan, ondanks zorgen over de helling en zichtlijnen. De gemeente heeft deze punten besproken met een ingenieursbureau, maar kiest ervoor om de sociale veiligheid te waarborgen bij de verdere invulling van de tunnel.

Het voorlopige ontwerp is nu vastgesteld. De volgende stap is het uitwerken van een definitief ontwerp en het opstellen van contractstukken. De gemeente wil de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar van 2027 starten.