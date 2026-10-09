Brandonveilige situaties ontdekt op Ekkersrijt in Son en Breugel

Bij een controle op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel zijn brandonveilige situaties ontdekt. Op beide locaties waren de aanwezige blusmiddelen niet goedgekeurd. Eén pand wordt verder onderzocht door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft gisteren twee locaties op het bedrijventerrein Ekkersrijt gecontroleerd. Daarbij bleek dat brandblusmiddelen in een van de panden niet goed bereikbaar waren. Bovendien waren de blusmiddelen op beide plekken niet tijdig gekeurd.

De controles werden uitgevoerd door het DIT, met medewerking van de gemeente Son en Breugel, politie Oost-Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De eigenaren van de bedrijven werkten goed mee aan de inspectie. Naar aanleiding van de bevindingen zal de gemeente een van de panden verder onderzoeken.

Wat doet het DIT?

Het Dommelstroom Interventie Team is een samenwerkingsverband van zes gemeenten, waaronder Son en Breugel. Het team controleert locaties die mogelijk de regels overtreden, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, vergunningen en inschrijvingen. Ook zaken als uitkeringsfraude, drugs en mensenhandel vallen onder hun aandacht.

De controles zijn bedoeld om de leefomgeving veiliger te maken en overtredingen tegen te gaan. Het team voert regelmatig inspecties uit onder leiding van de betrokken gemeenten.

De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties of overlast te melden. Dit kan bijvoorbeeld via de politie, de gemeente of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zulke meldingen kunnen belangrijk zijn voor lopende onderzoeken.