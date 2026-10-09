Kinderen ontbijten met burgemeester Van Genugten

Kinderen van groep 5/6 van de Sint Jozef School in Nederwetten hebben donderdag samen met burgemeester Freek van Genugten ontbeten in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Het Burgemeestersontbijt vond plaats op donderdagochtend 8 oktober. De leerlingen gingen tijdens het ontbijt in gesprek met de burgemeester over het belang van gezond en bewust eten. Ook werd besproken waar ons eten vandaan komt.

De ontbijttafel was goed gevuld en er werden nieuwsgierige vragen gesteld. Het leverde gezellige gesprekken op, waarmee de ochtend een succes werd. De kinderen kregen zo op een informele manier meer inzicht in het belang van een goede start van de dag.

Aandacht voor gezonde voeding

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van een landelijke campagne die aandacht vraagt voor een gezond ontbijt voor kinderen. Het doel is om te laten zien dat een goed ontbijt energie geeft en helpt bij leren, spelen en groeien.

De gemeentehuislocatie in Nederwetten werd zo een plek waar kinderen op een interactieve manier leerden over gezonde voeding. De actie benadrukt dat ontbijten niet alleen lekker, maar ook essentieel is voor een goede concentratie en ontwikkeling.