Geheugencafé in Vught over gedrag bij dementie

Op woensdag 14 oktober vindt in Huize Elisabeth in Vught het Geheugencafé plaats. Het thema is onbegrepen gedrag bij dementie, met praktische tips voor omgaan met deze veranderingen. De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Gevonden voor jou

Het Geheugencafé in Vught biedt een avond vol inzichten en praktische handvatten voor het omgaan met gedragsveranderingen bij dementie. Deze bijeenkomst vindt plaats van half acht tot kwart over negen ’s avonds en is bedoeld voor naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

Dementie beïnvloedt niet alleen het geheugen, maar ook het gedrag en de emoties van iemand. Iemand die altijd rustig was, kan plotseling boos worden, of raakt in de war door een eenvoudige vraag. Dit kan moeilijk zijn voor zowel de persoon zelf als de omgeving.

Achter gedrag zit een oorzaak

Spreker Anne Nusselder gebruikt voorbeelden, oefeningen en theater om te laten zien hoe iemand met dementie situaties ervaart. Ze legt uit waarom gedrag soms anders is dan verwacht en biedt praktische oplossingen. Het doel is om beter te begrijpen wat er speelt en hoe een andere aanpak kan helpen.

Naast de presentatie is er een Geheugenbibliotheek aanwezig met informatiemateriaal en boeken over dementie. Het Geheugencafé wordt georganiseerd door het Dementienetwerk Vught, in samenwerking met lokale organisaties zoals Vughterstede en Ouderen Samen.

Praktische informatie

Aanmelden is verplicht en kan via de website van Huis73. Het evenement is gratis, maar wie vervoer nodig heeft kan gebruikmaken van AutoMaatje Vught. Voor het boeken van een rit moet je minimaal twee dagen van tevoren contact opnemen.