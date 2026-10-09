Negen jaar na moord op Hennie eindelijk een vonnis, maar mysterie blijft

Het is 23 december 2017. Terwijl veel Brabanders zich door overvolle supermarkten worstelen voor de laatste kerstinkopen, voltrekt zich aan de Hoogvensestraat in Tilburg een drama. De 58-jarige Hennie wordt bruut om het leven gebracht. Nu, negen jaar later, krijgt de zaak eindelijk een (voorlopige) conclusie.

Het lichaam van Hennie wordt die avond zwaar toegetakeld gevonden bij een garagebox. Ze is meerdere keren gestoken en haar hals is doorgesneden. Maar van een dader is in eerste instantie geen spoor.

Toch wordt niet veel later iemand opgepakt. Het gaat om huisvriend Werner de R. Hij zou de nodige schulden bij Hennie hebben. Maar waarom het die dag zo fataal misging, dat blijft een mysterie.

Deze week hoorden Werner en de nabestaanden van Hennie na jaren vol processen, onderzoek en uitstel dan toch het oordeel van de rechter: tien jaar celstraf. Maar zijn daarmee alle vragen beantwoord? Betekent het vonnis ook rust voor Hennies geliefden? En waarom duurde het zo lang?

Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.