Navigatie overslaan
Ontdek
MISDAAD UITGELEGD

Negen jaar na moord op Hennie eindelijk een vonnis, maar mysterie blijft

Aangepast

Het is 23 december 2017. Terwijl veel Brabanders zich door overvolle supermarkten worstelen voor de laatste kerstinkopen, voltrekt zich aan de Hoogvensestraat in Tilburg een drama. De 58-jarige Hennie wordt bruut om het leven gebracht. Nu, negen jaar later, krijgt de zaak eindelijk een (voorlopige) conclusie.

Profielfoto van Sven de Laet
Geschreven door
Sven de Laet

Het lichaam van Hennie wordt die avond zwaar toegetakeld gevonden bij een garagebox. Ze is meerdere keren gestoken en haar hals is doorgesneden. Maar van een dader is in eerste instantie geen spoor.

Toch wordt niet veel later iemand opgepakt. Het gaat om huisvriend Werner de R. Hij zou de nodige schulden bij Hennie hebben. Maar waarom het die dag zo fataal misging, dat blijft een mysterie.

Deze week hoorden Werner en de nabestaanden van Hennie na jaren vol processen, onderzoek en uitstel dan toch het oordeel van de rechter: tien jaar celstraf. Maar zijn daarmee alle vragen beantwoord? Betekent het vonnis ook rust voor Hennies geliefden? En waarom duurde het zo lang?

Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.