Regenboogvlag gehesen in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is vrijdag de regenboogvlag gehesen. Dit gebeurde ter gelegenheid van Paarse Vrijdag, een dag die aandacht vraagt voor acceptatie van de regenbooggemeenschap.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft de regenboogvlag gehesen om aandacht te vragen voor inclusie en acceptatie. Hoewel Coming-Outdag officieel op zondag 11 oktober valt, koos de gemeente ervoor om dit jaar al op vrijdag 9 oktober stil te staan bij het belang van deze boodschap. Deze vrijdag staat namelijk bekend als Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren en studenten laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren afneemt. Daarnaast krijgen lhbtiqa+ personen steeds vaker te maken met discriminatie en uitsluiting. Om deze negatieve trend tegen te gaan, blijft Baarle-Nassau zich inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.

Aandacht voor inclusie

Op vrijdag werd niet alleen de vlag gehesen, maar ook het belang van inclusie benadrukt. Dit thema staat later deze maand opnieuw centraal tijdens een bijeenkomst in Gilze. Op 28 oktober organiseert de gemeente een gesprek over wat inclusie betekent en hoe iedereen mee kan doen in de samenleving.

Baarle-Nassau roept haar inwoners op om samen te werken aan een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. De gemeente hoopt dat dit soort initiatieven bijdragen aan meer begrip en een betere acceptatie van de regenbooggemeenschap.