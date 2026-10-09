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Stroomstoring treft Prinsenbeek: minder dan 25 adressen
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De stroomstoring in Prinsenbeek is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon rond tien voor tien en werd om tien voor twaalf opgelost.
In Prinsenbeek, een kern binnen de gemeente Breda, heeft vanochtend een stroomstoring plaatsgevonden. Minder dan 25 adressen waren getroffen. De storing begon om tien voor tien en duurde bijna twee uur.
De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk; de netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het getroffen gebied omvatte postcode 4841.
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