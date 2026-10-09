Controles op sekswerk in West-Brabant

Politie en gemeenten hebben op 7 en 8 oktober controles uitgevoerd op onvergund sekswerk in district De Markiezaten. Daarbij zijn twaalf sekswerkers gecontroleerd op meerdere adressen. De focus lag op veiligheid en mogelijke uitbuiting. Zo nodig wordt hulp geboden.

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De actie vond plaats in samenwerking met de gemeenten Halderberge, Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. De controles volgden op meldingen uit de buurt en online seksadvertenties. Het doel was om onvergund sekswerk vanuit woningen of bedrijfspanden in kaart te brengen, inclusief achterliggende netwerken en mogelijke misstanden.

Op 7 oktober werden vier locaties bezocht, waar zeven sekswerkers werden aangetroffen. Op 8 oktober ging het om vier andere adressen met vijf sekswerkers. De betrokken personen hadden verschillende nationaliteiten, waaronder Nederlands, Roemeens, Bulgaars en Venezolaans.

Focus op uitbuiting

Tijdens de controles werd specifiek gelet op signalen van mensenhandel en dwang. Gemeenten willen met deze gezamenlijke aanpak voorkomen dat problemen zich verplaatsen naar omliggende plaatsen, het zogenaamde waterbedeffect. Daarnaast wordt kennis tussen gemeenten gedeeld om sneller en effectiever op te treden.

Als er sprake is van uitbuiting of andere vormen van kwetsbaarheid, wordt samen met zorg- en veiligheidspartners passende hulp aangeboden. Dit kan variëren van juridische ondersteuning tot maatschappelijk werk.

Inwoners kunnen melden

De betrokken overheden roepen inwoners op om verdachte situaties te melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Het gaat bijvoorbeeld om signalen zoals controle over identiteitsdocumenten, extreem lange werkdagen of bedreigingen bij het stoppen met werk.

De samenwerking tussen gemeenten en politie in district De Markiezaten toont aan dat er serieus werk wordt gemaakt van het aanpakken van onvergund sekswerk en gerelateerde problemen. Het bieden van hulp en het beschermen van slachtoffers blijft hierbij een prioriteit.