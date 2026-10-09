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Let op: A59 bij Den Bosch het hele weekend dicht

Archieffoto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
Archieffoto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Wie dit weekend vanaf de A2 bij Den Bosch de A59 richting Waalwijk op wil, moet omrijden. Rijkswaterstaat sluit de snelweg van vrijdagavond negen uur tot vijf uur zondagnacht af tussen knooppunt Empel en afrit Den Bosch-Maaspoort (47). Ook een afrit en een oprit langs de A59 zijn dicht voor onderhoud.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Het verkeer vanaf de A2 kan door de afsluiting de A59 niet op en moet omrijden. Een stukje verderop op de A59 is ook de afrit Den Bosch-West (45) dicht.

Richting Den Bosch
Aan de andere kant van de weg, richting Den Bosch, moet het verkeer dit weekend ook extra opletten. Daar is de oprit bij Nieuwkuijk (43) richting knooppunt Empel dicht.

Rijkswaterstaat adviseert iedereen om de gele borden langs de weg te volgen, zodat je op de juiste plek uitkomt. Op de kaart onder dit artikel zie je waar de afsluitingen zijn.

Negen dagen dicht
 Na dit weekend is het onderhoud aan de A59 nog niet klaar. Ook de komende weken werkt Rijkswaterstaat aan de snelweg.

Vanaf 16 oktober is de weg negen dagen in beide richtingen dicht tussen afrit Waalwijk (37) en afrit Oosterhout (33).

De afsluiting van 9 tot 12 oktober 2026 (kaart: Rijkswaterstaat).
De afsluiting van 9 tot 12 oktober 2026 (kaart: Rijkswaterstaat).

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