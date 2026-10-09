Buschauffeurs leggen tot kerst één dag per week het werk neer

Buschauffeurs, machinisten en kantoorpersoneel in het streekvervoer gaan tot kerst één dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking raakt ook het Brabantse streekvervoer. De bonden staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen.

Ultimatum verlopen De vakbonden hadden de werkgevers een ultimatum gesteld, maar die gingen daar niet op in. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer liet eerder al weten acties te betreuren en zegt dat er “een eerlijk voorstel” op tafel lag.

De eerste stakingsdag is woensdag. Wanneer de volgende is, maken de vakbonden pas later bekend. Zo willen ze voorkomen dat de werkgevers zich kunnen voorbereiden. “We laten de acties niet saboteren door werkgevers die op het laatste moment noodroosters gaan maken”, zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

De vakbonden zien dat anders. “Wij hebben de werkgevers een duidelijke kans gegeven om weer aan tafel te gaan. Die kans pakken ze niet. Zij kiezen ervoor om vast te houden aan hun enorme pakket aan verslechteringen. Dan blijft ons niets anders over dan actievoeren”, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een ouderenregeling en een loonsverhoging.

Gezondere roosters

Van der Gaag begrijpt dat de staking reizigers raakt. “Maar reizigers hebben ook belang bij werknemers die hun werk gezond kunnen volhouden. Het ziekteverzuim in het streekvervoer is al hoog. De druk verder opvoeren lost niets op en brengt betrouwbaar openbaar vervoer juist verder uit zicht.”

Ook CNV vindt een betere werk-privébalans belangrijk in een nieuwe cao. “We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nóg meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan juist gezondere, sociale roosters, met meer regelmaat en een betere werk-privébalans.”

De cao openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, behalve het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat om ongeveer 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij Arriva, Hermes, EBS en Qbuzz. De oude cao liep eind juni af.