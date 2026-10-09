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Stroomstoring in De Rips: herstel verwacht rond half vier
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De stroomstoring in De Rips, gemeente Gemert-Bakel, is opgelost. De storing begon vandaag rond tien over twaalf en duurde iets meer dan een uur. De oorzaak is nog niet bekend.
De storing trof postcodegebied 5764RK en was naar verwachting pas rond half vier opgelost, maar kon eerder worden verholpen. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zaten.
De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing. Een netbeheerder beheert de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio en is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen.
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