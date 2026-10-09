Sindy-droomhuis uit de jaren tachtig duikt op in Tilburgse kringloop
Een compleet Sindy-droomhuis uit de jaren tachtig is deze week binnengekomen bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Voor wie vroeger uren met Sindy- of Barbiepoppen speelde, is het een flinke dosis jeugdnostalgie.
“Je ziet aan de kledingstijl en de meubels duidelijk dat het uit die tijd komt”, vertelt Karin Braam van La Poubelle. “Zo’n groot poppenhuis roept bij veel mensen nostalgische herinneringen op.”
Het Sindy-droomhuis kende door de jaren heen veel verschillende stijlen. “Interieurs uit de jaren tachtig hadden felle kleuren en geometrische vormen. Dat zie je ook terug in de inboedel van dit huis”, zegt Braam. “De gekleurde bankstellen, de grote radiokast en het behangmotief zijn typerend voor die tijd.”
Het Britse zusje van Barbie
In 1959 bedacht het Amerikaanse speelgoedmerk Mattel de allereerste Barbiepop. Vanaf 1963 speelde het Britse merk Pedigree daar slim op in met de Sindy-pop. Sindy kreeg een jonger en eenvoudiger uiterlijk dan de glamoureuze Barbie en werd al snel een serieuze concurrent. In de jaren zeventig was ze de best verkochte pop in het Verenigd Koninkrijk.
Vanaf 1974 had Sindy haar eigen droomhuis. Dat was iets ingetogener dan het flamboyante Barbiehuis van Mattel. Barbie was in Nederland populairder, maar genoeg mensen hebben warme herinneringen aan Sindy.
“De klant die dit poppenhuis binnenbracht, heeft er vroeger samen met haar zus uren mee gespeeld”, vertelt Braam. “Het stond nog op de overloop bij hun ouders, maar door een verhuizing hebben ze er met pijn in het hart afscheid van moeten nemen.”
Tijdsgeest
Niet alleen de meubels zijn kleurrijk. Ook de kleding van de poppen is felgekleurd, compleet met grote oorringen, vette kuiven en gewafeld haar.
“In die tijd was het nog heel normaal dat er overal werd gerookt: voor de klas en zelfs in het vliegtuig”, vertelt Braam lachend. “De vorige eigenaresse heeft als kind kleine gaatjes in sommige vingers van de poppen gemaakt. Daar stopte ze papieren sigaretjes in. Je groeide daar in die tijd mee op, dus voor kinderen was dat een heel normaal beeld. Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen.”
Sindy-verzamelaars
Volgens Braam is zo’n compleet huis populair onder verzamelaars, omdat het al vijftig jaar meegaat en je de Sindy-collectie hier minder vaak ziet dan Barbie. “De originele dozen van de poppen zitten er niet meer bij, anders was het meer waard geweest. Onder de liefhebbers zitten trouwens ook kinderen die de winkel binnenstappen, want het huis ziet er gezellig uit met al die kleine spulletjes.”
La Poubelle is een redelijk grote kringloopwinkel waar vrijwilligers samenwerken met medewerkers voor wie het lastig is om werk te vinden. “We hebben een maatschappelijke functie en willen voor iedereen toegankelijk zijn”, zegt Braam. “Dit vintage Sindy-huis is ongeveer honderd euro waard, maar met liefhebbers kunnen we altijd in gesprek over de prijs.”