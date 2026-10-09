Sindy-droomhuis uit de jaren tachtig duikt op in Tilburgse kringloop

Een compleet Sindy-droomhuis uit de jaren tachtig is deze week binnengekomen bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Voor wie vroeger uren met Sindy- of Barbiepoppen speelde, is het een flinke dosis jeugdnostalgie.

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Je ziet aan de kledingstijl en de meubels duidelijk dat het uit die tijd komt”, vertelt Karin Braam van La Poubelle. “Zo’n groot poppenhuis roept bij veel mensen nostalgische herinneringen op.” Het Sindy-droomhuis kende door de jaren heen veel verschillende stijlen. “Interieurs uit de jaren tachtig hadden felle kleuren en geometrische vormen. Dat zie je ook terug in de inboedel van dit huis”, zegt Braam. “De gekleurde bankstellen, de grote radiokast en het behangmotief zijn typerend voor die tijd.” Het Britse zusje van Barbie

In 1959 bedacht het Amerikaanse speelgoedmerk Mattel de allereerste Barbiepop. Vanaf 1963 speelde het Britse merk Pedigree daar slim op in met de Sindy-pop. Sindy kreeg een jonger en eenvoudiger uiterlijk dan de glamoureuze Barbie en werd al snel een serieuze concurrent. In de jaren zeventig was ze de best verkochte pop in het Verenigd Koninkrijk.

Het complete Sindy-droomhuis uit de jaren tachtig bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg (foto: Gijs Franken/La Poubelle).

Vanaf 1974 had Sindy haar eigen droomhuis. Dat was iets ingetogener dan het flamboyante Barbiehuis van Mattel. Barbie was in Nederland populairder, maar genoeg mensen hebben warme herinneringen aan Sindy. “De klant die dit poppenhuis binnenbracht, heeft er vroeger samen met haar zus uren mee gespeeld”, vertelt Braam. “Het stond nog op de overloop bij hun ouders, maar door een verhuizing hebben ze er met pijn in het hart afscheid van moeten nemen.” Tijdsgeest

Niet alleen de meubels zijn kleurrijk. Ook de kleding van de poppen is felgekleurd, compleet met grote oorringen, vette kuiven en gewafeld haar.

Enkele poppen die wonen in het Sindy-droomhuis (foto: Gijs Franken/La Poubelle).