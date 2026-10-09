Elisa uit Breda rijdt zonder profcontract WK gravel tussen de wereldtop

Elisa Serné (25) uit Breda rijdt in de nacht van vrijdag op zaterdag het WK gravel in Australië. Voor het eerst fietst ze tussen de wereldtop. Een profcontract heeft ze niet, maar ze wil zichzelf bij ploegen in de picture fietsen. “Ik hoop mezelf te verbazen, al is het parcours loodzwaar en het deelnemersveld supersterk.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Niet bij alle wielerliefhebbers zal direct een lampje gaan branden bij haar naam. Haar landgenote Marianne Vos maakte op de fiets al alles mee en is een kanshebber voor een medaille. Toch pakte Serné vorig jaar in Limburg de wereldtitel gravel in de leeftijdscategorie van 19 tot en met 34 jaar.

“Dat ik in de top tien eindigde, had ik geen moment aan zien komen.”

“Ik noem het de hoogste categorie voor amateurs”, zegt ze vanuit Australië. “Bij het vorige WK was ik een renster die de koers moest maken. Nu bij de elite is dat anders: Marianne Vos is andere koek dan de vrouwen tegen wie ik eerder heb gereden. Bovendien heb ik nog nooit een parcours gereden met zoveel hoogtemeters. Een mooie kans om me te meten met de wereldtop.” Tijdens het EK voor de elite, eind augustus, kreeg Serné de kans om in de nationale ploeg te rijden. Ze noemde de selectie een enorme eer, en met een negende plaats zorgde ze voor een verrassing. “Ik ging vooral de wedstrijd in om lol te maken. Dat ik in de top tien eindigde, had ik geen moment aan zien komen. Ik was verbaasd dat ik het tempo goed kon volgen en dat ik op het einde nog wat in de tank had zitten.”

Gravelbike Een gravelbike zit tussen een mountainbike en een racefiets in. De fiets heeft een krom stuur, geen vering en dikkere banden dan een racefiets. Hij is geschikt voor zowel verharde als onverharde wegen, maar vooral voor onverharde.

Het WK is de grootste wedstrijd uit haar carrière. Toch zit ze niet de hele dag zenuwachtig te wachten tot de start. “Ik ben niet zo van de hyperfocus en leef niet in een tunnel. Elke dag 24 uur met wielrennen bezig zijn, werkt niet voor mij. Ik vind gravel vooral heel leuk om te doen en kan tijdens het fietsen genieten van de omgeving. Zoals hier in Australië: er is zoveel rust, ruimte en natuur.”

“Ik zie dat als een kans die ik zeker niet laat schieten.”

Het gaat snel met de carrière van de Bredase, maar er is ook onzekerheid. Ze heeft een contract bij een gravelploeg, maar op de weg is ze op zoek naar een nieuw team. “Mijn hart ligt op de weg, maar met gravelen gaat het hartstikke goed. Ik wil het graag blijven combineren, al weet ik nog niet hoe de verhoudingen zullen worden.” Het zou mooi zijn voor Serné als er de komende weken een professioneel team aan de deur klopt. “Ik zou het vet vinden om te kijken hoe ver ik kan komen, of dat nou op de weg of in het gravelen is. Het vrouwenwielrennen zit in de lift en een profcontract wordt dan steeds realistischer. Ik zie dat als een kans die ik zeker niet laat schieten.” Wat haar helpt in haar ontwikkeling als wielrenster, is dat ze zich ook op intellectueel gebied uitdaagt. Na haar bachelor bestuurskunde studeert ze nu rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. “Ik vind het waardevol om dingen te leren en te ontdekken. Mocht ik uiteindelijk niet kunnen leven van het wielrennen en een maatschappelijke carrière nastreven, dan geloof ik erin dat ik net zo gelukkig zal zijn.”

Elisa Serné uit Breda in actie tijdens een gravelwedstrijd (foto: Rhode Photo).