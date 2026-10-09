Huis in Sprang-Capelle vol rook door drooggekookt pannetje

Een huis aan de Hondsdraf in Sprang-Capelle stond vrijdagochtend vol rook. Buurtbewoners hoorden rond halftwaalf een rookmelder afgaan en waarschuwden de hulpdiensten.

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Toen de brandweer bij het huis aankwam, bleek de bewoner nog binnen te zijn. Hij had het benauwd door de rook. De brandweer haalde hem naar buiten. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij voor verdere controle naar een ziekenhuis gebracht.

Pannetje op het vuur

In het huis stond een drooggekookt pannetje met eten op het vuur. De brandweer zette het pannetje buiten. Daarna heeft de brandweer het huis geventileerd.