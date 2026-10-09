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Huis in Sprang-Capelle vol rook door drooggekookt pannetje

Aangepast
Foto: Erik Haverhals/FPMB.
Foto: Erik Haverhals/FPMB.

Een huis aan de Hondsdraf in Sprang-Capelle stond vrijdagochtend vol rook. Buurtbewoners hoorden rond halftwaalf een rookmelder afgaan en waarschuwden de hulpdiensten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer bij het huis aankwam, bleek de bewoner nog binnen te zijn. Hij had het benauwd door de rook. De brandweer haalde hem naar buiten. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij voor verdere controle naar een ziekenhuis gebracht.

Pannetje op het vuur
In het huis stond een drooggekookt pannetje met eten op het vuur. De brandweer zette het pannetje buiten.

Daarna heeft de brandweer het huis geventileerd.

  • Foto: Erik Haverhals/FPMB.
    Foto: Erik Haverhals/FPMB.
  • Foto: Erik Haverhals/FPMB.
  • Foto: Erik Haverhals/FPMB.

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