Gemeente Loon op Zand vraagt naar jouw winkelgedrag

De gemeente Loon op Zand doet mee aan het Koopstromenonderzoek 2026. Het onderzoek brengt in kaart waar inwoners winkelen, boodschappen doen en horecagelegenheden bezoeken. De resultaten worden gebruikt om betere keuzes te maken voor winkels en voorzieningen in de dorpen.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek richt zich op het koopgedrag van inwoners. Het gaat om vragen zoals waar je boodschappen doet, winkelt en of je vaak online aankopen doet. De gemeente wil met deze informatie plannen en beleid maken die aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Voor het onderzoek worden zowel persoonlijke als openbare vragenlijsten gebruikt. Inwoners die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, kunnen de vragenlijst invullen met de code die in de brief staat. Heb je geen brief gekregen, dan kun je alsnog deelnemen via een openbare vragenlijst.

Onderzoek duurt 15 minuten

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. De gegevens die worden verzameld, zijn volledig anoniem. De gemeente ontvangt alleen de resultaten en geen persoonlijke antwoorden.

Meer informatie over het onderzoek kun je vinden op de website van Koopstromen. Hier staat ook een korte video met uitleg. Vragen over het onderzoek kunnen worden gesteld via e-mail. Het onderzoek sluit binnenkort, dus deelname wordt gewaardeerd.