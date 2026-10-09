Elisa van Hoof nieuwe kinderburgemeester Bergen op Zoom

Elisa van Hoof van basisschool de Toermalijn is gekozen tot kinderburgemeester van Bergen op Zoom. Donderdag 1 oktober maakte een jury haar keuze uit vier overgebleven kandidaten. De officiële presentatie vond vrijdagochtend plaats tijdens het Burgemeestersontbijt. Elisa wordt later deze maand geïnstalleerd en ondersteunt burgemeester Mulder tot oktober 2027.

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De selectie voor de kinderburgemeester begon eind augustus en duurde tot midden september. Leerlingen van groep 7 uit Bergen op Zoom konden zich aanmelden. In totaal deden vijfendertig kinderen mee, afkomstig van dertien basisscholen in de gemeente. Na een juryberaad op 18 september bleven vier kandidaten over.

Op donderdag 1 oktober presenteerden deze vier kinderen zich aan burgemeester Margo Mulder, voormalig schooldirecteur Winfried Brok, raadslid Betsie de Kock en jeugdraadslid Marc Chavardés. Na hun presentaties koos de jury Elisa van Hoof als nieuwe kinderburgemeester.

Installatie later deze maand

Elisa, leerling van basisschool de Toermalijn in Halsteren, werd vrijdagochtend tijdens het Burgemeestersontbijt officieel voorgesteld. Kinderen van basisschool Wereldwijs waren hierbij aanwezig. Op 29 oktober wordt ze geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering.

De kinderburgemeester ondersteunt burgemeester Mulder bij haar taken tot oktober 2027. Elisa zal aanwezig zijn bij feestelijke evenementen en vertegenwoordigt alle kinderen in de gemeente. Dit is een belangrijke rol binnen Bergen op Zoom.