Gratis cursus Politiek Actief in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom start een gratis cursus voor inwoners die politiek actief willen worden. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en biedt onder meer een training debatteren en ontmoetingen met lokale politici.

Gevonden voor jou

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de werking van de gemeente en de besluitvorming. Daarnaast is het interessant voor mensen die overwegen politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Oude Stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom. Tijdens de cursus krijgen deelnemers antwoord op vragen zoals: wat doet een raadslid en hoe werkt de gemeenteraad? Ook wordt er aandacht besteed aan gemeentefinanciën en hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen.

Training en speeddaten

Een van de onderdelen is een training overtuigend debatteren. Daarnaast krijgen deelnemers de kans om te speeddaten met raadsleden uit Bergen op Zoom. De cursus sluit af met het bijwonen van een raadsvergadering.

De bijeenkomsten vinden plaats op 3, 10 en 24 november, 2 december en 17 december. De tijden variëren van zes uur ’s avonds tot half elf ’s avonds, afhankelijk van het programma.

Aanmelden is mogelijk tot 20 oktober. De cursus is gratis en biedt een unieke kans om kennis te maken met de lokale politiek en bestuur.