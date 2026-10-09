Burgemeester Greet Buter van Deurne stopt na één termijn

Greet Buter (59) stopt als burgemeester van Deurne. Na zes jaar stelt ze zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Dat maakt ze vrijdag bekend aan alle inwoners van de gemeente.

In een brief aan de inwoners van Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant, Helenaveen en Zeilberg schrijft ze: “Ik heb dit besluit met pijn in mijn hart genomen, omdat ik ben gaan houden van de gemeente, van u, als inwoners, en van de typische Deurnse gewoontes. Die zijn ook een beetje van mij geworden.”

Buter blikt in haar brief terug op haar tijd als burgemeester. Ze is trots op hoe de gemeente is veranderd en op wat samen met de inwoners, de gemeenteraad en het college is bereikt. “Samen hebben we een goede basis gelegd voor een toekomst waarin ruimte is voor groei en ontwikkeling, voor leefbare dorpen en een levendige gemeenschap, een plek om van te blijven houden”, schrijft ze.

Nieuwe fase

Buter nam het besluit om te stoppen samen met haar partner Paul. Besturen vraagt volgens haar om steeds vooruitkijken, voor de gemeente en voor haarzelf. Na zes intensieve jaren voelt ze dat het goed is om het stokje over te dragen.

Ze sluit haar brief af met warme woorden voor de inwoners en bedankt hen voor de afgelopen jaren.

Wie haar opvolger wordt, is nog niet bekend.