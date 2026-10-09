Man (44) uit Gilze blijft twee exen stalken, zelfs vanuit de cel

Sedat S. (44) uit Gilze moet vijftien maanden de cel in voor het stalken van zijn twee exen uit Eindhoven en Tilburg. Ook moet hij drie maanden uitzitten van een eerdere voorwaardelijke straf en krijgt hij een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

S. bleef de vrouwen lastigvallen met appjes, spraakberichten en e-mails. Ook belde hij hen tientallen keren per dag en ging hij bij hun huizen langs. Brieven uit de cel

Eerder was hij al veroordeeld voor het stalken van dezelfde vrouwen. Een van hen dacht eind 2024 dat hij door zijn celstraf was veranderd. Dat bleek niet zo te zijn. De vrouwen deden in maart aangifte. S. werd opgepakt en belandde in de cel, maar ook daar bleef hij contact zoeken. Hij stuurde brieven en bleef de vrouwen bellen. Zelfs in augustus, een maand voor de rechtszaak, zocht hij nog contact.

S. dook op verschillende plekken op en gebruikte meerdere simkaarten om de vrouwen berichten te sturen. Ook liet hij cadeaus achter. Bij hun huizen liet hij bijvoorbeeld de brievenbus klepperen, keek hij door de ramen of tekende hij een hart op straat. Om te laten merken dat hij hen in de gaten hield, vertelde hij wat ze aanhadden of aan het doen waren. Ook plaatste hij trackers onder de auto van een van de vrouwen en die van haar dochter. Daarmee kon hij volgen waar ze waren. Onveilig

De vrouwen werden bang voor hem en wilden niets meer met hem te maken hebben. Ondanks een eerder contact- en gebiedsverbod bleef S. hen lastigvallen. Daardoor voelden ze zich zo onveilig dat ze hun leven moesten aanpassen. S. ontkent dat hij de vrouwen stalkte. De rechtbank gaat daar niet in mee en vindt dat er genoeg bewijs is dat hij beide vrouwen heeft gestalkt. Voor de periode vóór 9 maart 2026 is hij wel vrijgesproken, maar de stalking vanaf die datum is bewezen. Voor de tweede vrouw is er genoeg bewijs voor stalking van 1 maart 2025 tot 26 maart 2026. Omdat S. na zijn eerdere veroordeling en vrijlating gewoon doorging met stalken, vindt de rechtbank een stevige gevangenisstraf nodig. Opnieuw in de fout

S. krijgt vijftien maanden gevangenisstraf. De tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten, gaat daarvan af. Daarnaast moet hij drie maanden van zijn eerdere voorwaardelijke straf uitzitten, omdat hij tijdens zijn proeftijd opnieuw in de fout ging. Ten slotte krijgt hij een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar. Ook met de moeder van de eerste vrouw mag hij geen contact zoeken. De verboden gaan direct in. Houdt S. zich er niet aan, dan kan zijn straf met zes maanden cel oplopen.