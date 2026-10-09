Workshop Natuurvriendelijke Tuinen in Laarbeek krijgt vervolg

De workshop Natuurvriendelijke Tuinen keert in november terug in Laarbeek. Tijdens twee avonden leren deelnemers hoe ze hun tuin aantrekkelijker maken voor dieren en beter bestand tegen extreem weer.

Gevonden voor jou

Na een succesvolle eerste editie in het voorjaar organiseert de gemeente Laarbeek samen met natuurorganisatie IVN opnieuw deze praktische workshop. De bijeenkomsten vinden plaats op 4 en 11 november. Het doel is om meer vogels, vlinders en bijen naar de tuinen te trekken en tegelijkertijd een groene, klimaatbestendige leefomgeving te creëren.

Deelnemers krijgen tips over het kiezen van planten die voedsel en schuilplaatsen bieden aan insecten en vogels. Ook leren ze hoe ze hun tuin kunnen vergroenen met bloemen, struiken en bomen, regenwater kunnen opvangen en biodiversiteit kunnen vergroten. De workshop biedt eenvoudige stappen waarmee deelnemers direct aan de slag kunnen.

Praktische aanpak

De avonden zijn geschikt voor iedereen, van ervaren tuinliefhebbers tot mensen die net beginnen met vergroenen. Er is ruimte om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. Tuincoaches van IVN Laarbeek begeleiden de deelnemers en geven advies op maat.

Deelnemers wordt gevraagd een plattegrond van hun tuin mee te nemen. Het aantal plaatsen is beperkt, waardoor tijdig aanmelden belangrijk is.