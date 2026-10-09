Gratis compost op zaterdagen in Land van Cuijk en Boekel

Inwoners van Land van Cuijk en Boekel kunnen vanaf 17 oktober vier zaterdagen lang gratis compost ophalen bij mini-milieustraten. Het aanbod geldt alleen voor particulieren en per keer mag maximaal één kubieke meter worden meegenomen.

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In totaal zijn er vier compostdagen: 17, 24 en 31 oktober, en 7 november. Op die dagen zijn de mini-milieustraten geopend van negen uur tot één uur ’s middags. Het is belangrijk dat mensen zelf zorgen voor een aanhangwagen, emmer of zakken om de compost mee te nemen. Ook een schep en passend vervoer zijn nodig.

De compost wordt geproduceerd in Haps, waar groenafval en grof tuinafval van de gemeenten wordt verwerkt. Dit gebeurt via een natuurlijk proces waarbij micro-organismen het afval afbreken. Het eindresultaat is compost, ook wel 'het zwarte goud' genoemd. Deze voedzame grondstof verbetert de bodem, houdt vocht vast en ondersteunt de groei van planten op een milieuvriendelijke manier.

Belang van schone grondstof

De gemeenten Land van Cuijk en Boekel zamelen relatief veel groenafval in omdat ze landelijke gebieden zijn. Het composteren van dit afval zorgt ervoor dat het weer terugkomt in de kringloop. Strenge eisen zorgen ervoor dat de compost van hoge kwaliteit blijft. Het is daarom belangrijk om het groenafval schoon en goed gesorteerd aan te leveren.

Naast het ophalen van compost bij de mini-milieustraten kun je ook thuis composteren. Dit kan in een compostvat, op een composthoop of zelfs in een wormenhotel. Hiermee wordt de kringloop nog kleiner en lokaler.

Compost in Haps

Wie buiten de speciale compostdagen om compost wil ophalen, kan terecht bij de groenstraat in Haps. Daar is het hele jaar door gratis compost beschikbaar. De openingstijden van de groenstraat zijn: maandag en woensdag van één uur tot vijf uur ’s middags, vrijdag van negen uur ’s morgens tot half vijf ’s middags, en zaterdag van negen uur tot drie uur ’s middags.