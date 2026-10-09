Tilburg start in januari met aanleg groene Parkring

Vanaf januari 2027 begint Tilburg met de aanleg van de Parkring aan de Heuvelring. Het project, dat de huidige Cityring stap voor stap verandert in een groene boulevard, zal drie jaar duren. Hierbij blijven 75 bomen behouden en worden er 205 nieuwe geplant. Ook vraagt de gemeente 7,7 miljoen euro extra voor het aangepaste ontwerp.

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De voorbereidingen voor de Parkring zijn eind september gestart aan de Heuvelring. Tot en met 18 december worden daar kabels en leidingen aangepast. Tijdens deze werkzaamheden wordt de verkeerssituatie in de gaten gehouden en worden aanvullende maatregelen genomen waar nodig.

De Parkring moet de huidige Cityring vervangen en wordt een groene boulevard met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en het doorgaand autoverkeer wordt gestimuleerd om gebruik te maken van de ringbanen. Zo blijft de binnenstad bereikbaar voor bestemmingsverkeer en wordt er meer ruimte gecreëerd voor groen en ontmoeting.

Uitgangspunten en planning

Bij het ontwerp ligt de focus op vergroening, veiligheid en bereikbaarheid. In totaal blijven 75 bestaande bomen behouden en worden 205 nieuwe bomen geplant. Om de binnenstad bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Het project duurt daardoor langer, van twee naar drie jaar.

De aanleg begint in januari 2027 aan de Heuvelring en Paleisring. Daarna volgen onder meer het Stadsforum en de Noordhoekring. Pas in 2032 start het werk aan de Schouwburgring, afhankelijk van de herinrichting van het Louis Bouwmeesterplein. Deze planning voorkomt dat er later extra werkzaamheden nodig zijn en vergroot de veiligheid.

Extra kosten en kermis

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om 7,7 miljoen euro extra voor het project. Dit bedrag is nodig vanwege de hogere kosten voor het aangepaste ontwerp, waarbij meer bomen behouden blijven en de binnenstad tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. De groene inrichting van de middenberm wordt voorlopig uitgesteld. Eerst wordt onderzocht hoeveel ruimte nodig is voor de Tilburgse Kermis.

Met de stap-voor-stap aanpak hoopt Tilburg een groene en toegankelijke binnenstad te realiseren. Het project sluit aan op andere ontwikkelingen, zoals het Louis Bouwmeesterplein en het Stadsforum.