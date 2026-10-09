Rooise Benthe-Sophie dolblij met Televizier-Ring: 'Hart zat in mijn keel'

Benthe-Sophie Broeren (24) uit Sint-Oedenrode heeft donderdagavond met PaardenpraatTV de Televizier-Ring Jeugd gewonnen. Ze presenteert de YouTube-serie over paarden samen met Britt Dekker en Esra de Ruiter. “Je droomt het, je hoopt het. En dan komt het uit”, zegt ze. Een dag later heeft ze haar galajurk alweer verruild voor een rijbroek.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vol spanning wachtten de drie presentatrices tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala op het verlossende woord. Toen PaardenpraatTV als winnaar werd genoemd, waren ze door het dolle heen. In hun zilveren glitterjurken renden ze het podium van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam op. 'Hart in de keel

“Mijn hart zat in mijn keel”, blikt Benthe-Sophie vrijdag terug. “Toen hoorde ik Britt ineens zo hard brullen.” Daarna volgde het volgende spannende moment: naar het podium om de Televizier-Ring in de categorie Jeugd op te halen. “Ik dacht ‘oh my god, ik moet met een lange jurk en hoge hakken normaal het podium op’.”

Benthe-Sophie en haar moeder runnen samen Hoogeind Stables (foto: Martijn Cooijmans).

PaardenpraatTV is een YouTube-serie waarin alles draait om paarden. De Rooise laat het reilen en zeilen zien op manege Hoogeind Stables, die ze samen met haar moeder runt. Grootste fanbase

Het programma won van de jeugdprogramma’s Carnavalskampioenen en Snapflat. “Kinderen zijn zo superhard gaan stemmen”, zegt Benthe-Sophie. “We zeggen ook altijd: we hebben de grootste en leukste fanbase van heel Nederland.”

Waar komt die populariteit vandaan? Daar heeft ze wel een idee over. “We proberen de kinderen van de bank te trekken en ook naar buiten te gaan.” Daarnaast doen de presentatrices challenges en leren ze kinderen allerlei dingen over paarden. “We laten zien wat je moet doen als het paard ziek is, hoe je omgaat met wedstrijdspanning.” K3 van de paarden

Als echt paardenmeisje keek Benthe-Sophie zelf ook al naar PaardenpraatTV. Vier jaar geleden werd ze gekozen als derde presentatrice. “We zijn een soort van de K3 van de paarden.” Naast haar gewone werk op de manege bedenkt ze wat leuk is voor een vlog en wat ze kinderen kan leren. “Paarden zijn mijn lust en mijn leven. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed.” 'Terug in de modder'

Dat haar werk nu bekroond is met een belangrijke televisieprijs, maakt het extra bijzonder. Haar telefoon ontplofte van de berichtjes. “Iedereen leeft zo mee.” Ze geniet nog na. “Het ging ook zo snel gisteren. Het leek echt een droom.”

Benthe-Sophie is de hele dag met haar paarden bezig (foto: Martijn Cooijmans).

Na een avond glitter en glamour gaat het werk vrijdag gewoon weer door met paarden trainen en lesgeven. “Ik sta met mijn schoenen weer in de modder”, zegt ze. “We gaan door zoals we dat altijd gedaan hebben. Er komen nog zoveel mooie dingen op ons pad.” Fans krijgen binnenkort een heel andere kant van haar te zien, verklapt ze. Met de meiden van PaardenpraatTV dook ze de studio in. Ergens in oktober brengen ze een eigen nummer uit. “Britt en ik hebben twee horrorstemmen, dus wij hebben zangles genomen”, zegt de Rooise met een lach. Bekijk hieronder een video van PaardenpraatTV.