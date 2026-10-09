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Man (80) raakt gewond bij val op dak van carport in Dorst

Aangepast
Brandweer haalt een gewonde man met een hoogwerker van het dak van een carport aan de Wildert in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Brandweer haalt een gewonde man met een hoogwerker van het dak van een carport aan de Wildert in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een man van 80 is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een val op het dak van een carport in Dorst. De brandweer moest eraan te pas komen om hem veilig naar beneden te halen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het gebeurde bij een huis aan de Wildert. Ambulancepersoneel verzorgde de man op de plek. Ook de brandweer van Dorst en Oosterhout kwam met spoed naar het huis. Met een hoogwerker haalde de brandweer de man van het dak.

Naar het ziekenhuis
Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, is niet bekend.

Tijdens de hulpverlening was de straat een tijd dicht voor het verkeer.

Wat de man op het dak van de carport deed, is niet duidelijk.

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