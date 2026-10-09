Man (80) raakt gewond bij val op dak van carport in Dorst

Een man van 80 is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een val op het dak van een carport in Dorst. De brandweer moest eraan te pas komen om hem veilig naar beneden te halen.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Het gebeurde bij een huis aan de Wildert. Ambulancepersoneel verzorgde de man op de plek. Ook de brandweer van Dorst en Oosterhout kwam met spoed naar het huis. Met een hoogwerker haalde de brandweer de man van het dak.

Naar het ziekenhuis

Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, is niet bekend.

Tijdens de hulpverlening was de straat een tijd dicht voor het verkeer.

Wat de man op het dak van de carport deed, is niet duidelijk.