Minister maakt excuses aan Q-koortspatiënten die steun overheid misten

Minister Sophie Hermans (VVD) van Volksgezondheid heeft excuses aangeboden aan gedupeerden van Q-koorts, bijna twintig jaar nadat Brabant de grootste uitbraak van Q-koorts ooit meemaakte. Dat deed ze vrijdagmiddag op een bijeenkomst over Q-koorts in het provinciehuis in Den Bosch.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hermans kreeg de vraag wat haar eigenlijk tegenhoudt om excuses te maken. Ze is niet de eerste minister van Volksgezondheid die die vraag krijgt: patiënten vroegen in 2012 al om excuses. In totaal kampen tussen de 1.500 en 2.000 mensen in Nederland nog met de gevolgen van een Q-koortsbesmetting. Hun klachten lijken op die van mensen met long-COVID. Drie woorden gemist

Jacqueline van den Bos was vrijdag ook aanwezig. Zij sprak de wens om een ‘sorry’ al uit tijdens de verhoren van de Nationale ombudsman over de uitbraak in 2012. “Ik miste drie woorden: het spijt me”, zei ze vrijdag in gesprek met Hermans. Tijdens de verhoren had ze een hele hoop vragen gehoord, maar niets over excuses.