Minister maakt excuses aan Q-koortspatiënten die steun overheid misten
Minister Sophie Hermans (VVD) van Volksgezondheid heeft excuses aangeboden aan gedupeerden van Q-koorts, bijna twintig jaar nadat Brabant de grootste uitbraak van Q-koorts ooit meemaakte. Dat deed ze vrijdagmiddag op een bijeenkomst over Q-koorts in het provinciehuis in Den Bosch.
Hermans kreeg de vraag wat haar eigenlijk tegenhoudt om excuses te maken. Ze is niet de eerste minister van Volksgezondheid die die vraag krijgt: patiënten vroegen in 2012 al om excuses. In totaal kampen tussen de 1.500 en 2.000 mensen in Nederland nog met de gevolgen van een Q-koortsbesmetting. Hun klachten lijken op die van mensen met long-COVID.
Drie woorden gemist
Jacqueline van den Bos was vrijdag ook aanwezig. Zij sprak de wens om een ‘sorry’ al uit tijdens de verhoren van de Nationale ombudsman over de uitbraak in 2012. “Ik miste drie woorden: het spijt me”, zei ze vrijdag in gesprek met Hermans. Tijdens de verhoren had ze een hele hoop vragen gehoord, maar niets over excuses.
Hermans antwoordde tegen een zaal vol patiënten en betrokkenen: “Ik herken wat er wordt beschreven. Dat we dingen over het hoofd hebben gezien terwijl we druk bezig waren met andere zaken. De overheid is er niet voor jullie geweest, terwijl dat wel had gemoeten.”
Daarna volgden de excuses waar patiënten bijna twintig jaar op hadden gewacht: “Dat spijt me. Daar bied ik hier mijn excuses voor aan. Uit de grond van mijn hart.”
Proef met begeleiding
De minister kondigde vrijdag ook aan dat er een individueel begeleidingstraject komt voor patiënten, om te beginnen voor honderd patiënten. Hiervoor is eerder 2,5 miljoen gereserveerd. Uit het begeleidingstraject moet lering uit getrokken worden. De minister is van plan om hier volgend jaar de resultaten van te delen in Den Bosch, liet ze weten.
“Het is van vandaag op morgen niet opgelost. Daar moet ik eerlijk over zijn”, zei Hermans. “Maar ik voel een bijzondere verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ook andere partijen die voelen.”