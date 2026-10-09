Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Eindhoven

In Eindhoven zijn minder dan 100 adressen sinds vanochtend zonder stroom door een onverwachte storing. De storing begon om kwart over tien en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond zes uur vanavond is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Eindhoven is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt wat er aan de hand is.

Het gaat om adressen in postcodegebied 5615. De verwachting is dat alle getroffen huishoudens en bedrijven uiterlijk vanavond weer stroom hebben.