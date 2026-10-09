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Auto en bestelbusje botsen op kruising in Breda: flinke schade
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Een auto en een bestelbusje zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Rijsbergseweg en Den Dogdreef in Breda. Beide raakten flink beschadigd.
Ambulancepersoneel keek twee mensen na. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
De auto en het bestelbusje konden na de klap niet meer verder rijden. Een berger heeft ze weggesleept.
Hinder rond kruising
Door het ongeluk was er hinder op en rond de kruising. Agenten regelden het verkeer, zodat ander verkeer erlangs kon.
De politie heeft onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Wat precies de oorzaak is, is nog niet duidelijk.
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