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Auto ramt lantaarnpaal in Breda, bouwvakkers vangen inzittenden op

Aangepast
Een auto botst tegen een lantaarnpaal op het Heuvelplein in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een auto botst tegen een lantaarnpaal op het Heuvelplein in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een auto heeft vrijdagmiddag een lantaarnpaal helemaal omvergereden op het Heuvelplein in Breda. De twee inzittenden, een man en een vrouw, raakten lichtgewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bouwvakkers van een bouwplaats in de buurt vingen de man en de vrouw na het ongeluk op. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. Of ze daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht, is niet bekend.

Flinke schade
Door de harde klap raakte de auto zwaar beschadigd. Ook de lantaarnpaal liep flinke schade op. De gemeente is erbij gehaald om de plek veilig te maken. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald.

De politie kwam naar de plek en regelde daar het verkeer. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Auto botst tegen lantaarnpaal (foto Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Auto botst tegen lantaarnpaal (foto Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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