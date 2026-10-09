Stroomstoring in Hoeven: minder dan 25 adressen getroffen

In Hoeven is sinds kwart voor vier vanmiddag een stroomstoring aan de gang. Minder dan 25 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder is bezig met herstelwerk en verwacht dat de storing rond acht uur vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Hoeven, een kern binnen de gemeente Halderberge, begon vanmiddag om kwart voor vier. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar wordt door de netbeheerder onderzocht.

Minder dan 25 adressen in postcodegebied 4741 hebben last van de storing. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels en het oplossen van storingen, zal het probleem naar verwachting rond acht uur vanavond verholpen zijn.