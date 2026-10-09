Vanuit touringcar betrapt: 200 boetes bij grote telefooncontrole op de weg
Bij een grote controle op afleiding achter het stuur heeft de politie donderdag 200 boetes uitgedeeld. Bijna alle bestuurders hielden tijdens het rijden een telefoon of ander elektronisch apparaat vast. Spotters keken mee vanuit een touringcar en ook slimme camera’s langs de snelweg deden hun werk.
De spotters hadden vanuit de touringcar goed zicht in auto’s en vrachtwagens. Zagen zij iemand met een telefoon in de hand, dan zetten agenten in onopvallende politieauto’s die bestuurder verderop aan de kant. Dat leverde 84 boetes op voor het vasthouden van een telefoon of ander apparaat.
MONO-camera’s
Daarnaast gebruikte de politie MONO-camera’s op de A16 bij Zonzeel en op de A58 bij Ulvenhout. Die camera’s herkennen bestuurders die tijdens het rijden een apparaat in hun hand hebben. Op basis van die beelden volgden nog eens 111 boetes.
De politie controleerde onder meer op de A16 tussen Galder en Zevenbergen, op de A58 bij Etten-Leur en richting Tilburg, en op de Ringbaan-West in Tilburg.
Wat is MONO?
MONO is een landelijke campagne die bestuurders oproept om onderweg hun aandacht volledig bij het verkeer te houden. Dat betekent: geen telefoon in de hand, geen appjes lezen of versturen en zo min mogelijk afleiding tijdens het rijden. De politie gebruikt onder meer speciale MONO-camera’s die bestuurders kunnen vastleggen wanneer zij een telefoon of ander elektronisch apparaat vasthouden achter het stuur. Op basis van die beelden kan een boete worden opgelegd.
De politie betrapte bestuurders ook op andere overtredingen. Drie van hen reden te hard. Eén bestuurder reed over een puntstuk, het vlak met witte strepen waar een op- of afrit zich van de rijbaan splitst. Een ander reed zonder noodzaak over de vluchtstrook.
Belgen kijken mee
Ook de Belgische Federale Wegpolitie deed mee aan de actie. De Belgische agenten wisselden ervaringen uit met hun Nederlandse collega’s. Zo kon een Belgische agent een Franse bestuurder in het Frans uitleggen waarom een telefoon achter het stuur gevaarlijk is.
Alle boetes op een rij:
- 84 boetes voor telefoongebruik, nadat agenten de bestuurder aan de kant zetten
- 111 boetes voor telefoongebruik via MONO-camera’s
- 3 boetes voor te hard rijden
- 1 boete voor rijden over een puntstuk
- 1 boete voor onnodig rijden over de vluchtstrook
Samen goed voor 200 boetes.