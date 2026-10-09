Stroomstoring in Steenbergen, herstel verwacht rond tien uur

In Steenbergen is sinds vanmiddag kwart voor twee een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en het herstel wordt naar verwachting rond tien uur vanavond afgerond.

Gevonden voor jou

De stroomstoring treft het postcodegebied 4651 in Steenbergen. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, werken momenteel aan een oplossing.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder zal de stroom naar verwachting rond tien uur vanavond weer beschikbaar zijn. Tot die tijd blijft het onduidelijk hoe groot de impact precies is.