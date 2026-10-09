90-jarige vrouw raakt dierbare ketting kwijt: twee 'knuffeldieven' opgepakt

Een man (34) en een vrouw (28) zijn donderdag opgepakt op verdenking van diefstallen van sieraden bij ouderen in verzorgingstehuizen in Helmond en Someren. Een van de slachtoffers is een 90-jarige vrouw. Zij raakte een dierbare gouden ketting kwijt, met een hanger met de vingerafdruk van haar overleden man.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een onbekende vrouw sprak de 90-jarige in haar verzorgingstehuis in Helmond op 27 september aan. Omdat ze dementie heeft, weet ze weinig meer van wat er gebeurde. Wel ontdekte ze later dat haar ketting weg was. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een bekende truc van zogenoemde knuffeldieven. Daarbij spreken daders iemand aan met een vraag, vaak een oudere. Daarna bedanken ze hun slachtoffer uitgebreid, geven een knuffel en hangen soms een nepsieraad om als zogenaamd cadeau. Tijdens die afleiding pakken ze ongemerkt de echte sieraden.