90-jarige vrouw raakt dierbare ketting kwijt: twee 'knuffeldieven' opgepakt
Een man (34) en een vrouw (28) zijn donderdag opgepakt op verdenking van diefstallen van sieraden bij ouderen in verzorgingstehuizen in Helmond en Someren. Een van de slachtoffers is een 90-jarige vrouw. Zij raakte een dierbare gouden ketting kwijt, met een hanger met de vingerafdruk van haar overleden man.
Een onbekende vrouw sprak de 90-jarige in haar verzorgingstehuis in Helmond op 27 september aan. Omdat ze dementie heeft, weet ze weinig meer van wat er gebeurde. Wel ontdekte ze later dat haar ketting weg was.
De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een bekende truc van zogenoemde knuffeldieven. Daarbij spreken daders iemand aan met een vraag, vaak een oudere. Daarna bedanken ze hun slachtoffer uitgebreid, geven een knuffel en hangen soms een nepsieraad om als zogenaamd cadeau. Tijdens die afleiding pakken ze ongemerkt de echte sieraden.
Ook diefstal in Someren
Uit onderzoek en camerabeelden bleek dat een man en een vrouw betrokken zouden zijn bij de diefstal in Helmond. De twee worden ook verdacht van een soortgelijke diefstal op dezelfde dag bij een verzorgingstehuis in Someren. Daar raakte een bewoner van 84 een sieraad kwijt.
De verdachten reden na de diefstallen weg in een auto waarvan het kenteken bij de politie bekend was.
Opgepakt in Harlingen
Agenten kwamen de auto donderdag tegen in het Friese Harlingen. De officier van justitie gaf opdracht om de man en de vrouw aan te houden. In de auto vond de politie meerdere nepgouden sieraden.
De twee zijn naar het cellencomplex in Eindhoven gebracht en zitten nog vast. Ze zijn in verzekering gesteld, waardoor de politie hen langer mag vasthouden voor verhoor. Ook onderzoekt de politie of ze bij meer van dit soort diefstallen betrokken zijn.