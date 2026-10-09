Busstaking tot kerst en Mart rent halve marathon: dit mag je niet missen

Het streekvervoer ligt tot kerst elke week een dag plat door stakingen. En Mart de Jong laat zich niet tegenhouden door zijn beperking: hij loopt zondag de halve marathon in Eindhoven. Dit zijn de verhalen van vrijdag die je niet mag missen.

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Buschauffeurs, machinisten en kantoorpersoneel in het streekvervoer gaan tot kerst één dag per week staken. De landelijke staking begint woensdag en raakt ook het Brabantse streekvervoer. Welke dagen daarna volgen, maken de vakbonden FNV en CNV later bekend. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een ouderenregeling en meer loon. De werkgevers vinden dat ze een eerlijk voorstel hebben gedaan. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij bedrijven als Arriva, Hermes, EBS en Qbuzz. Lees hier het hele verhaal:

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Ghana helpt mee met de jacht op ‘Bolle Jos’, de meest gezochte crimineel van Nederland. Minister David van Weel hoopt met steun van de Ghanese politie het netwerk van de drugscrimineel uit Breda te ontmantelen. Jos Leijdekkers houdt zich vermoedelijk met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Dat land geeft nog geen krimp, ook niet nu de begrotingssteun is stopgezet. Het kabinet kondigt nieuwe middelen aan om de topcrimineel binnen een jaar te pakken. Ghana ligt wel een flink eind van Sierra Leone vandaan.

Lees hier het hele verhaal:

Drie Brabantse bruggen lopen volgens minister Vincent Karremans geen direct instortingsgevaar. Het gaat om het viaduct Cadettenkamp bij Breda, het spoorviaduct bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug in Oosterhout. Die zijn mogelijk gevoelig voor waterstofverbrossing, waardoor staal bros kan worden. Rijkswaterstaat heeft niet alle aanbevelingen van onderzoeksinstituut TNO opgevolgd. Toch ziet de minister geen reden om meteen in te grijpen of het verkeer te beperken. Hij geeft wel toe dat niet alle onderdelen van de bruggen te onderzoeken zijn en dat er onzekerheid blijft. Lees hier het hele verhaal:

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Het weekend wordt wisselvallig met buien en straffe wind, maar begin volgende week keren de aangename temperaturen terug. Vrijdag blijft het tussen 14 en 16 graden met windkracht vijf of zes, en vrijdagavond trekt een pittig koufront over de provincie. Zaterdag en zondag blijft het fris met hooguit 14 à 15 graden en flink wat wind. Dinsdag en woensdag kan het opnieuw zo’n 18 graden worden. Hier lees je de volledige weersverwachting:

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Mart de Jong loopt zondag de halve marathon in Eindhoven. Mensen onderschatten hem vaak door zijn beperking. Samen met Erik Ratelband, eigenaar van dagopvang Ons Hagje, bouwde hij in maanden de afstand op van 5 naar 21 kilometer. Als hij geen zin had, verzon Mart weleens ‘neppe blessures’. Maar hij heeft geleerd dat doorzetten erbij hoort. Na de finish wacht er biefstuk, en Mart is vastberaden: “Ik ga het gewoon doen, hoe dan ook.” Lees hier hun verhaal: