Muis in vitrine van Eindhovense donutzaak: video gaat de wereld over

Een klant filmde een muis tussen de donuts in de vitrine van Dunkin’ Donuts in winkelcentrum Piazza in Eindhoven. Dat filmpje gaat razendsnel de wereld over en is al miljoenen keren bekeken. De keten zegt dat de muizen niet uit de eigen winkel komen.

Het filmpje is ongeveer een week geleden gemaakt, meldt RTL Nieuws . Klanten die de muis zagen, sloegen direct alarm. Een van hen filmde het dier. De video kwam op TikTok terecht.

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Daar is het filmpje ruim 16,3 miljoen keer bekeken. Het kreeg twee miljoen likes en er staan meer dan 16.500 reacties onder. Mensen reageren verbaasd, maar ook met humor op de onverwachte gast tussen de donuts.

Werkzaamheden rond station

Volgens Dunkin’ Donuts komen de muizen niet uit de winkel zelf. De keten wijst naar werkzaamheden in en rond winkelcentrum Piazza en station Eindhoven. Door die verbouwingen zouden muizen zich makkelijker verplaatsen via riolen en afvoeren die verschillende panden met elkaar verbinden.

Ook andere winkels in het gebied hebben volgens het bedrijf last van muizen. De eigenaar van het pand en de gemeente zouden van het probleem weten.

Gaten gedicht

Volgens Dunkin’ Donuts is er geen risico geweest voor klanten. Alle donuts die mogelijk met de muis in aanraking zijn gekomen, zijn direct weggegooid, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Er is daarom geen besmet eten verkocht, stelt het bedrijf.

Na de ontdekking van de muis heeft de keten naar eigen zeggen direct maatregelen genomen. Gaten zijn gedicht en er worden diervriendelijke middelen ingezet om de muizen te bestrijden. Ook heeft een externe partij de hygiëne gecontroleerd.

Daarnaast krijgt de Eindhovense vestiging binnenkort bezoek van een internationale inspectiegroep van de Amerikaanse donutketen. Volgens een woordvoerder doet het bedrijf er alles aan om het eten veilig te houden en te voorkomen dat het nog eens gebeurt.