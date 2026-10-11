Colinda ontwierp deze luxe villa: 'Zwembaden, wijnkelders, sauna en meer'

In Etten-Leur staat een statige witte villa die je zo voor een monument zou aanzien. Colinda woont er met haar man en zoon, in het huis dat ze in 2008 helemaal naar eigen idee lieten bouwen. "Veel mensen denken dat het monumentaal is vanwege alle details, maar het is nog relatief nieuw."

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het is mooi als je met zoveel details iets neer kunt zetten waarvan mensen denken dat het er al lang staat", vertelt Colinda trots. Het ontwerp kwam van architect Arjan Eland. "Daar hebben we eindeloos mee samengezeten. We wisten zelf heel goed hoe en wat we wilden." Colinda is interieurontwerpster in hart en nieren. "Iedere vierkante centimeter van dit huis is aangekleed. Van elke ruimte hebben we iets bijzonders willen maken." Zo zorgt een imposante wijnwand voor een scheiding met de keuken. Ook is het huis klaar voor de toekomst: er is een lift die op alle verdiepingen uitkomt, en alle deuren zijn rolstoelvriendelijk. "Dat is ooit bedacht om hier zo lang mogelijk te kunnen wonen."

Agnes Tomesen Makelaardij | Qualis

Van het zwembad naar het terras

De tuin heeft een hoogteverschil van anderhalve meter, en dat hebben ze benut. "Je gaat de kelder in en komt in het binnenzwembad. Daar zitten openslaande deuren naar de tuin." Daardoor voelt het niet als een kelder. "Je komt uit op een binnenterras en kijkt door het glas weer omhoog naar een ander terras. Dat is een heel andere beleving." Naast het zwembad liggen een sauna en een bubbelbad. Onder het zwembad is nog een ruimte: een wijnkelder.

En dan is er de kroeg, pal naast de wellness. "Geen klein kroegje in huis, maar echt een bruine kroeg", lacht ze. Met biljart, bar en een tapkraan.

Agnes Tomesen Makelaardij | Qualis

Op de bovenste verdieping valt het licht van alle kanten binnen, door drie grote lichtstraten. Hier zijn een fitnessruimte, een tafeltennistafel, een gameruimte en een bioscoop. Haar eigen favoriete plek blijft de keuken, het hart van het huis. Alle apparatuur gaat schuil achter een hoge kastenwand. "Zodra die deuren opengaan, komen de apparaten tevoorschijn." Er is een haard en de keuken sluit aan op het terras, waar ze heerlijk kunnen zitten. Door het hoogteverschil ligt de tuin op verschillende niveaus: van zonnige plekken tot beschutte hoekjes in de schaduw. Er is een buitenkeuken met pizzaoven en een terras met hangstoelen. "Buiten zit je ook fijn, ook in de winter, met de houtgestookte haard aan."

Agnes Tomesen Makelaardij | Qualis













In huis kom je overal natuursteen tegen: travertin met name binnen, Belgisch hardsteen buiten. "Zonder te overdrijven: er hangen hier wel zo'n vijftig keukenbladen aan natuursteen rondom het huis." De wanden in de badkamer zijn gepolijst met Marokkaans stucwerk. Haar wens is simpel. "In dit huis is op alle manieren geleefd en alles is gedeeld met vrienden en familie. Ik hoop dat de nieuwe bewoners er met net zoveel liefde en passie van genieten. Dat verdient dit huis." De vraagprijs bedraagt 3.500.000 euro. Het woonoppervlak is 865 vierkante meter en het perceel is 1.516 vierkante meter groot.