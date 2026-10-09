Tiener zwaargewond na aanrijding met auto in Oss, bestuurder aangehouden

Een tiener op de fiets is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oss. Na de botsing belandde het slachtoffer volgens omstanders enkele meters verderop op het wegdek. De tiener is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht 's avonds op de Rusheuvelstraat. De tiener wilde vanaf het terrein bij het bowlingcentrum de weg oversteken toen het misging. Een auto reed op dat moment over de weg en botste op de fietser. Door de harde klap kwam het slachtoffer enkele meters verderop op het wegdek terecht.

Trauma-arts sluit aan bij ambulance

Meerdere politieauto's en een ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Omdat de verwondingen ernstig waren, sloot onderweg een trauma-arts die onderweg was vanuit Volkel aan bij de ambulance. Die stapte vanuit Volkel bij Ravenstein in om extra medische hulp te verlenen tijdens de rit naar het ziekenhuis.