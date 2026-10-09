Mobiele energieopslag vliegt in brand op bouwplaats in Hoogerheide

Op een bouwplaats aan de Lange Steen in Hoogerheide is vrijdagavond brand uitgebroken in een mobiele energieopslag. Daarbij kwam flink wat rook vrij. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en zette de omgeving af.

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De brand ontstond in een zogenoemde batterijopslag: een grote mobiele installatie die wordt gebruikt om stroom op te slaan en te leveren op locaties waar geen vaste stroomvoorziening aanwezig is, zoals bouwplaatsen.

Veel rookontwikkeling

Door de brand kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed zichtbaar was. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de situatie onder controle te houden en de omgeving veilig te stellen.

Gecontroleerd uitbranden

Vermoedelijk laat de brandweer de batterijopslag gecontroleerd uitbranden. Dat gebeurt vaker bij branden in accusystemen, omdat deze lastig te blussen zijn en opnieuw kunnen ontbranden.

Geen hinder voor verkeer

De naastgelegen A4 ondervond voor zover bekend geen hinder van de brand. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De oorzaak wordt nog onderzocht.