Advertentie
PSV wint van Heerenveen en houdt eindelijk een keer de 'nul'
PSV heeft de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak met 2-0 gewonnen van sc Heerenveen. De landskampioen won in Eindhoven dankzij een treffer van Guus Til en een eigen doelpunt van Marcus Linday, een opsteker na de nederlaag in het vorige Eredivisieduel met FC Twente.
Opmerkelijk was dat PSV eindelijk eens een keer geen tegentreffer kreeg, voor het eerst dit seizoen.
PSV is door de zege in punten gelijkgekomen met koploper AZ. Beide ploegen hebben er 19. AZ speelt zaterdag in De Kuip in Rotterdam tegen Feyenoord, dat 17 punten heeft.
Advertentie
Advertentie