PSV wint van Heerenveen en houdt eindelijk een keer de 'nul'

PSV heeft de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak met 2-0 gewonnen van sc Heerenveen. De landskampioen won in Eindhoven dankzij een treffer van Guus Til en een eigen doelpunt van Marcus Linday, een opsteker na de nederlaag in het vorige Eredivisieduel met FC Twente.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet