FC Den Bosch boekt historische overwinning op Jong AZ

FC Den Bosch heeft vrijdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis een uitoverwinning geboekt op Jong AZ. In Wijdewormer zorgde een rake kopbal van Hessel Eikelboom in de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd. De ploeg van trainer Bart Schreuder hield stand en nam de drie punten mee naar Den Bosch.

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Onder regenachtige omstandigheden reisde FC Den Bosch af naar Wijdewormer voor het duel tegen Jong AZ. Met één wijziging in de basisopstelling, Barglan verving Wang, begon de ploeg aan de wedstrijd. Het eerste halfuur kende weinig kansen, met een enkele mogelijkheid voor Jong AZ en een paar schoten van FC Den Bosch die werden geblokt of gepareerd door doelman Zeggen.

Vlak voor rust sloeg FC Den Bosch toe. Barglan veroverde de bal en gaf Monzialo de ruimte aan de rechterkant. Een strakke voorzet van Monzialo werd door Hessel Eikelboom knap binnengekopt. Het was zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal en voldoende om zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Spanning in de tweede helft

Na rust bracht trainer Schreuder Wang in het veld. FC Den Bosch bleef zoeken naar een tweede treffer, maar zag meerdere kansen niet benut worden. Stan Maas raakte de paal en Wang was dichtbij met een schot dat door Zeggen werd gekeerd. Jong AZ kreeg eveneens mogelijkheden, waaronder een hard schot van Robbemond dat maar net naast ging.

De slotfase was hectisch. Jong AZ drukte en kreeg kansen, maar doelman Pepijn van de Merbel hield zijn doel schoon met enkele knappe reddingen. Invaller Menu kreeg vlak voor tijd een uitgelezen kans om de gelijkmaker te scoren, maar Van de Merbel reageerde katachtig en redde zijn ploeg.

Vol vertrouwen naar derby

Dankzij deze overwinning op Jong AZ werkt FC Den Bosch vol vertrouwen toe naar de derby tegen TOP Oss. Met de drie punten in de tas sluit de ploeg een spannende avond in Wijdewormer winnend af.