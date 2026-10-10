Design Museum brengt ode aan Cosplay: 'Heb 400 uur aan dit kostuum gewerkt'

Een lapje stof daar, een enorme hamer, passen, aanpassen en opnieuw beginnen. Je moet er wat voor over hebben om precies te lijken op een personage uit je favoriete game of film. Sommige 'cosplayers' steken honderden uren in het maken van een pak. Het Design Museum in Den Bosch brengt nu een ode aan dit vakmanschap. "Het is een kunstvorm en het brengt ons samen met mensen met eenzelfde hobby."

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie zou je zijn als alles mogelijk was? Het klinkt een beetje als carnaval, maar voor cosplayers is dat een belediging. Ze kruipen in de huid van hun favoriete personage en maken daarvoor vaak zelf de meest indrukwekkende kostuums. Neem Michael van Schijndel. Zijn eerste zelfgemaakte pak was dat van Link uit The Legend of Zelda. De serie bestaat al veertig jaar en heeft wereldwijd nog altijd een enorme fanclub. Voor Michael is zijn kostuum een flinke klus geweest. "In het begin kocht ik delen van kostuums en dat zette ik naar eigen hand. Dit heb ik zelfgemaakt", vertelt hij in het Omroep Brabant-programma Vrijdag.

Michael in zijn Link kostuum (privéfoto)

Zelfs de ringetjes van de maliënkolder reeg hij zelf met de hand aan elkaar. Dat deed hij niet in een middagje: "Met de maliënkolder ben ik zo'n zestig uur bezig geweest. Het hele pak kostte me vierhonderd uur." Hij test het dan op een event als Comic Con, waar fans van games, films en strips samenkomen, "dan merk je dat iets niet lekker zit of snel stuk gaat,en ga je aanpassen en repareren."

Ook Lisanne kruipt graag in de huid van een bekend personage. Zij gaat als Scarlet Witch uit de Marvel-films. Ze besmette zelfs haar moeder met het cosplayvirus: "We werken samen aan mijn kostuums", zegt ze. Op evenementen ontmoet ze mensen die dezelfde passie delen. "Je leert veel mensen kennen. Met vrienden loop ik liever op een Comic Con rond dan dat we bij elkaar op de bank zitten."

Lisanne in één van haar Cosplaykostuums

Door die makerscultuur kwam cosplay ook bij het Design Museum in Den Bosch onder de aandacht. "Er komen heel veel dingen samen die we als museum heel interessant vinden", vertelt curator Maan Leo. "Het is wereldwijd een grote jongerencultuur, een creatief spel én het is een maakcultuur waar je vaardigheden voor nodig hebt", zegt ze. "Iemand als Michael gaat naar school, komt thuis en besteedt uren aan een perfect kostuum." Het was een bijzonder project om cosplay naar een tentoonstelling te vertalen. "Meestal lenen wij kunststukken om tentoon te stellen, maar er zijn nog geen musea die cosplaypakken exposeren." Veel kostuums liggen gewoon bij de makers thuis. Voor de uiteindelijke tentoonstelling dachten bijna honderd cosplayers mee en leenden zij hun kostuums en accessoires uit. De tentoonstelling opende maandag en was meteen een succes, volgens de curator. "Het was leuk om te zien dat veel mensen in kostuum kwamen", zegt Leo.