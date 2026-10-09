FC Eindhoven verliest met 3-0 van Almere City

FC Eindhoven heeft de laatste wedstrijd van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie verloren. De ploeg ging met 3-0 onderuit tegen Almere City FC in het Yanmar Stadion. Een vroege achterstand, een ongelukkig afgeweken schot en een derde treffer uit een hoekschop waren te veel om te herstellen.

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De wedstrijd begon voortvarend voor Almere City FC, dat al na twaalf minuten op voorsprong kwam. Emmanuel Poku brak door aan de rechterkant en schoot de bal in de verre hoek: 1-0. FC Eindhoven probeerde snel te reageren met pogingen van Kevin van Veen en Guus Beaumont, maar die leverden geen doelpunten op.

FC Eindhoven kreeg nog een kans om in de wedstrijd te blijven toen Almere een strafschop kreeg na twintig minuten. Doelman Jort Borgmans wist de penalty van Marley Dors knap te stoppen, waardoor de stand op 1-0 bleef. Toch viel de tweede Almeerse treffer niet veel later. Een afstandsschot van Milan de Haan veranderde van richting via een Eindhoven-speler en verdween in het doel: 2-0.

Ongelukkige derde treffer

Na rust bleef FC Eindhoven moeite houden om het tij te keren. Almere City FC maakte in de 61e minuut de derde en laatste treffer. Een hoekschop werd via James Lawrence en een Eindhoven-speler in het doel gewerkt: 3-0. Akin Ozcan maakte in de tweede helft zijn debuut voor FC Eindhoven, maar ook hij kon geen verschil maken.

De wedstrijd eindigde zonder grote kansen in de slotfase, ondanks vier minuten blessuretijd. Almere City FC was duidelijk de betere ploeg en FC Eindhoven kon geen vuist maken tegen de Almeerders.

De volgende competitiewedstrijd voor FC Eindhoven is aanstaande vrijdag in het Jan Louwers Stadion. Dan neemt de ploeg het op tegen Vitesse.