TOP Oss verslaat Helmond Sport met 3-1 in thuisduel

TOP Oss heeft vrijdagavond Helmond Sport verslagen met 3-1. In het Frans Heesen Stadion was Mauresmo opnieuw belangrijk met twee doelpunten. De Lannoy besliste het duel in de slotfase met een rake kopbal. Voor TOP Oss is dit de vierde thuisoverwinning van het seizoen.

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Na een overtuigende overwinning op MVV Maastricht begon TOP Oss met veel vertrouwen aan het duel tegen Helmond Sport. De thuisploeg zocht in de eerste helft naar de openingstreffer en vond die dankzij Mauresmo. De aanvaller, die vorige week al een hattrick maakte, zette TOP Oss tweemaal op voorsprong.

Met zijn tweede doelpunt bracht Mauresmo zijn totaal op vijf treffers in twee thuiswedstrijden. Helmond Sport wist nog iets terug te doen, waardoor de ploegen met een 2-1 tussenstand de rust ingingen.

Invaller De Lannoy scoort

Na rust probeerde TOP Oss de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Silva was dichtbij een derde treffer, maar zijn schot ging net naast. De aanvaller werd vervangen door De Lannoy, die al snel in actie kwam. Hij gaf een gevaarlijke voorzet en leek later zelf te scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase bracht coach Sjors Ultee nog meer frisse krachten in het veld. Slechts twee minuten na een reeks wissels wist De Lannoy alsnog te scoren. Uit een hoekschop kopte hij de bal binnen en bracht de stand op 3-1.

Volgende wedstrijd tegen FC Den Bosch

De overwinning kwam in de laatste minuten niet meer in gevaar. Voor TOP Oss is dit de vierde thuisoverwinning van het seizoen. Mauresmo speelde opnieuw een hoofdrol met twee doelpunten en werd uitgeroepen tot man of the match.

Volgende week vrijdag 16 oktober speelt TOP Oss een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds in Stadion De Vliert.