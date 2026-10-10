Stroomstoring in Dussen: herstel verwacht rond zes uur

In Dussen is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. Monteurs van de netbeheerder zijn aan het werk. Naar verwachting is de storing rond zes uur opgelost.

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In Dussen, gemeente Altena, zitten bewoners zonder stroom door een storing die om kwart voor drie 's ochtends begon. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio beheert, heeft de oorzaak van de storing nog niet vastgesteld.

De storing treft in ieder geval postcodegebied 4271 in Dussen. Er is nog niet bekend hoeveel adressen geen stroom hebben. De netbeheerder verwacht dat de problemen rond zes uur 's ochtends zijn verholpen.