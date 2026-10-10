Automobilist vast na achtervolging met snelheden tot 200 kilometer per uur

Een automobilist is vrijdagavond aangehouden na een politieachtervolging die begon in de omgeving van Den Bosch. De snelheden liepen hierbij op tot zo'n 200 kilometer per uur.

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De achtervolgde auto kwam uiteindelijk op de N65 bij Udenhout tot stilstand, nadat meerdere banden lek waren geraakt.

De bestuurder gaf zich echter niet zomaar gewonnen. De agenten moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. De aanleiding voor de achtervolging is niet bekendgemaakt. Boete

De politie sloot in verband met de arrestatie twee rijbanen tijdelijk af om veilig te kunnen werken. Toch besloten 23 automobilisten zich hiervan niets aan te trekken. Zij kunnen een boete verwachten.