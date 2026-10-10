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Voetganger overlijdt na aanrijding op A58, wilde vermoedelijk oversteken
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Een voetganger is vrijdag rond middernacht om het leven gekomen bij een aanrijding op de A58 bij Tilburg. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. Een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken.
Vanwege de ernst van de situatie werd naast de brandweer, de politie en een ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen, maar de voetganger kon niet meer gered worden.
De A58 van Breda richting Eindhoven werd na de aanrijding volledig afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger over de snelweg liep, wordt onderzocht.
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