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Voetganger overlijdt na aanrijding op A58, wilde vermoedelijk oversteken

Aangepast
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Een voetganger is vrijdag rond middernacht om het leven gekomen bij een aanrijding op de A58 bij Tilburg.  Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. Een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie werd naast de brandweer, de politie en een ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen, maar de voetganger kon niet meer gered worden.

De A58 van Breda richting Eindhoven werd na de aanrijding volledig afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger over de snelweg liep, wordt onderzocht.

  • Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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