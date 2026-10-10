Inzittenden van invalidenbusje uit water gered door brandweer in Moergestel

Een invalidenbusje is vrijdag rond middernacht in het water beland naast de Hofakker in Moergestel. De bestuurder zou in de straat hebben willen keren en zou daarbij op het gaspedaal hebben gedrukt in plaats van de rem. De bus schoot daardoor tussen de brug en de bosjes door en belandde in de beek Reusel.

In het invalidenbusje bevonden zich een echtpaar en een vriendin. Een raam van het busje kon worden ingeslagen waarna de vriendin naar de kant zwom. Daar belde ze 112. Het echtpaar kon niet zelf uit het busje komen en moest door de brandweer worden bevrijd.

De reddingsactie trok veel bekijks. Een van de inzittenden is naar een ziekenhuis gebracht. De speciale bus moet als verloren worden beschouwd.