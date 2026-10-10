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Stroomstoring in Dussen: Netbeheerder werkt aan oplossing

In Dussen is sinds vanochtend rond zes uur een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn. De netbeheerder verwacht de storing rond negen uur opgelost te hebben.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4271 in Dussen, een dorp in de gemeente Altena. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de elektriciteitskabels, onderzoekt de oorzaak van de storing.

Het herstelwerk is al gestart en naar verwachting zal de storing tegen negen uur 's ochtends verholpen zijn. Tot die tijd zitten getroffen adressen zonder stroom.

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