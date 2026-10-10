Stroomstoring treft Oirschot, herstel verwacht rond half tien

In Oirschot is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon om kwart over zes en duurt naar verwachting tot half tien. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van een stroomstoring in Oirschot. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Het probleem begon vanochtend vroeg, rond kwart over zes, en treft onder andere postcodegebied 5688.

Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond half tien hersteld. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.